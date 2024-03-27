Gemlik'e 36 dairelik adliye lojmanı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey ile Orçe İnşaat firması arasında 36 dairelik adliye lojmanları yapımı için protokol imzalandı.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) tarafından satın alınan lojmanlar hakkında vakıf adına konuşan Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, adliyede görev yapan savcı ve hâkimlerimizle adliye personeli için yapılacak olan lojmanların kısa sürede bitirilmesini planladıklarını söyledi. İnşaat mühendisi, Proje Danışmanı ve Gemlik Ticaret ve Sanayi odası başkanı Hasan Hamaloğlu protokol imza töreninde verdiği bilgilere göre 30 daire ve 6 dubleks kattan oluşacak olan proje 3 bloktan oluşacak. Deniz manzaralı ve körfeze bakacak olan lojmanlar birinci sınıf işçilikle imal edilecek.

Projeyi yürütecek olan Orçe İnşaat firması sahibi Orhan Çelebi’de protokol imzalanmasının ardından kısa sürede gerekli çalışmalara başlanacağını ve kısa sürede lojmanların Adliye personeline teslim edileceğini söyledi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey’de protokol ile imza altına adliye lojmanlarının yapım işini uygun görerek kendilerine destek olan adalet bakanına, bakan yardımcısına, ATGV yönetimine, Bursa cumhuriyet başsavcısına, Orçe İnşaat firmasına ve projede gönüllü danışmanlık yapan GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu’na teşekkür etti.