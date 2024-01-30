Genç mimar AK Parti'den meclis üyesi aday adayı oldu

AK Parti'den belediye meclis üyeliği aday adaylığı evraklarını AK Parti İlçe Başkanlığı'na teslim ettiğini duyuran Mimar Mert Çeçen, “Yapılacak olan 2024 yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği aday Adayı başvurumu yaptım. Sizlerin desteği, dualarınız ve heyecanınız benim için büyük bir motivasyon kaynağım, Hep birlikte Silivri’mizi daha güzel günlerle hazırlamak adına adım atmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

MERT ÇEÇEN KİMDİR?

Mert Çeçen, İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bahçelievler GSD Eğitim Vakfı’nda tamamladı. Lise öğrenimine Başakşehir Anadolu Lisesi’nde devam etti. Aynı yıllarda Ak Parti çatısı altında Gençlik Kolları ile tanıştı. Yerel Yönetimler birimine bağlı, Liseler Başkanlığı görevini üstlendi. Devamında, Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bölümünden mezun oldu. Aynı yıllar, Ak Parti Başakşehir İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Birimi Komisyon Üyeliği görevlerini sürdürdü. Aynı dönemler, Milli Düşünce ve Gençlik Vakfı Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Yeryüzü Mühendisleri Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Kızılayı Başakşehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu. Stajlarını Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde yaptı, 2017-2019 yılları arası İBB iştiraki KİPTAŞ’ta çalıştı. Şu an aile şirketinde mimar ve üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Siyasi ve Sivil Toplum Örgütlerinde aktif görevlerine devam eden Çeçen, orta derecede İngilizce biliyor olup; evlidir.