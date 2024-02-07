Genç mühendis adaylarına sponsor desteği

Fransa’da düzenlenecek Shell Eco-Maraton yarışlarında mücadele etmeye hazırlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu’nun (UMAKİT), malzeme temini, konaklama ve genel ihtiyaçları SKT Yedek Parça ve Makine firması tarafından sağlanacak.

Bu yıl 19-24 Mayıs tarihlerinde Fransa’da gerçekleştirilecek olan Shell Eco-Maraton organizasyonuna iddialı bir şekilde hazırlanan ve Adana’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST yarışlarında mücadele edecek olan UMAKİT’li gençlere sponsorluk desteği SKT firmasından geldi. Öğrencilere maddi kaynak sağlaması için hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile SKT A.Ş. Genel Müdürü Kaan Türkel imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, marifetli gençlerin desteklenmesi ve motivasyonlarının arttırılması adına yönetim olarak büyük bir gayret gösterdiklerini vurguladı. Düşünen ve üretme hedefi bulunan gençlere uygun ortamların sağlanması adına da çok sayıda yeni projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Öncelikli olarak gençlerimiz için nitelikli bir çalışma ortamı oluşturduk. Düzenlediğimiz alanda onlarca öğrenci takımı projelerini geliştirmeye devam ediyor. UMAKİT, bizim başarılı öğrenci topluluklarımızın başında geliyor. Geçmişte Shell Eco-Maraton’da değerli ödüller kazandılar. TEKNOFEST için de son derece ciddi bir hazırlık süreci içerisindeler. Tüm öğrencilerimize destek ve motivasyon sağlamaya gayret ediyoruz. Onların azmi ve ürettiği projeler sadece bizim değil, ülkemizin de geleceğine önemli bir ışık tutacak. Gençlerimizin çabaları inşallah karşılık bulacak ve göğsümüzü kabartmaya devam edecekler. Kıymetli desteklerinden ötürü SKT firmamıza ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

İşbirliği imza töreninde Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi ve UMAKİT Danışmanı Mert Ali Özel ile SKT İnsan Kaynakları Yöneticisi Hüseyin Aydoğan ve Kurumsal İletişim-Marka Sorumlusu Didem Ezgi Görgün de yer aldı.