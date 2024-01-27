Geri dönüşüm fabrikasının yatakhanesinde yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

Bahçelievler’de, geri dönüşüm fabrikasının yatak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ayamama Deresi kenarındaki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin yemek saati sırasında yatakhane bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm konteynıra sirayet etti. Yangının çıktığını fark eden işçiler 112 Acil Servisine ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının işçilerin yatakhanesinde çıktığını belirten görgü tanığı Abdulvahap Kahraman, “Biz buradaydık, yangın önce şu ön tarafta çıktı. Birden alevlenince burası tır garajıdır, arabalarımızı geri çektirdik. İtfaiyeyi aradık, Allah razı olsun itfaiye hemen geldi. Burasını işçiler depo, yatakhane olarak kullanıyor. Geri dönüşüm fabrikasıdır, Allah’tan fabrikaya sıçramadı” dedi.

Yangına ilgili başlatılan inceleme sürüyor.