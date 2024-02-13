Gıda israfına dur demek için eğitimler devam ediyor

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Gıda İsrafına Dur’ demek için eğitimler devam ediyor.

Bilecik’te gıda israfına dur demek için devam eden eğitimlere Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş katılım gösterdi. Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gıda kontrol görevlilerince, 700. Yıl İlköğretim Okulunda ‘Gıda Güvenilirliği, Gıda İsrafı ve Gıda Hijyeni’ eğitimi düzenlendi. 2024 yılında daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefleyen, Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı eğitim planlamaları yapılarak bu doğrultuda eğitimlerin devam edeceği belirtilirken, öğrencilere bilinçli farkındalık oluşturmak hedefleri arasında yer aldı.