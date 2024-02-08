Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

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