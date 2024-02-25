Gökhan Dinçer coşkuyla karşılandı

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'e Kumyaka ve Tirilye'de de yoğun ilgi vardı.

Gökhan Dinçer coşkuyla karşılandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer’e Kumyaka ve Tirilye’de de yoğun ilgi vardı.

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmaları çerçevesinde Kumyaka ve Tirilye’de vatandaşlarla buluştu. Her gittiği bölgede yoğun ilgiyle karşılanan Gökhan Dinçer, Tirilye’ye meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde giriş yaptı. Bölgenin sorunlarına hakim olduğunu belirten AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Birlikte sorunları tespit edip, çözüm yollarını birlikte bulacağız" dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

"Mudanya’da 110 bin kişilik bir aile olacağız" diyen Gökhan Dinçer, "Ben büyüklerimizin evladı, küçüklerimizin abisi olacağım. Köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapacağız. Mudanya’daki tüm sorunlarla ilgili kendimizi sorumlu adledeceğiz. Belediye’yi tek başımıza değil, ekibimizle yöneteceğiz. İletişimi en üst seviyede tutup doğrudan iletişim kurulabilen bir sistem oluşturacağız" diye konuştu.