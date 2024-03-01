Gölbaşı'na 5 yılda binlerce metrekare yeşil alan kazandırıldı

Gölbaşı Belediyesi, 5 yıl boyunca ilçeye binlerce metrekare yeşil alan kazandırdı. Belediyenin serasında yetiştirilen milyonlarca çiçek toprakla buluşturuldu.

Yeşille mavinin buluştuğu Gölbaşı’nda Ramazan Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi. İlçede 5 yılda 247 bin metrekare yeşil alan ve bahçe oluşturularak, 970 bin metrekarelik alan ağaçlandırıldı. İlçe genelinde 453 bin 185 adet ağaç, çalı ve meyve ağacı dikimi gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü arazisine kurulan bin metrekarelik kapalı serada 2 milyon 421 bin adet çiçek üretimi yapıldı. Üretilen mevsimlik ve çok yıllık bitkiler Gölbaşı’nın çeşitli noktalarına dikilirken, seralarda unutulmaya yüz tutmuş yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla organik 1 milyon 20 bin adet salatalık, domates ve biber fidesi üretildi. Fideler ücretsiz vatandaşlara dağıtıldı.

Ramazan Şimşek yönetiminde aralıksız çalışmalarına devam eden ekipler, Gölbaşı’na çocukların ve ailelerin doyasıya eğlenmesi, güzel vakit geçirmesi için yeni park alanları kazandırdı. 177 bin metrekare park yapılırken, 298 bin parkın yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Sevgi Çiçeği’ne özel alan

Halk arasında güneş ışığından dolayı farklı renkleri yansıtması sebebiyle ’yanardöner çiçeği’ olarak da anılan ’sevgi çiçeğinin’ çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 6 bin metrekarelik rezerv alanı oluşturuldu. Ankara’daki 12 adet coğrafi işaret içindeki tek çiçek olan sevgi çiçeğinin ekili alan miktarı böylece 112 bin 500 metrekareye çıkarıldı. Gölbaşı’yla özdeşlemiş sevgi çiçeği, Sevgi Çiçeği Sergi ve Yetiştirme Alanı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sevgi Çiçeği Bahçesi ve Sevgi Çiçeği Rezerv Alanı’nda üç farklı noktada yetiştiriliyor. Gölbaşı, sevgi çiçeğini görmek isteyen yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

“Gölbaşı cazibe merkezi haline geldi”

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri alanlar oluşturabilmek için gece gündüz çalıştık. Bisiklet ve yürüyüş yolları, ağaçlandırma alanları, yeni parklarla Gölbaşı’nı yeşilin merkezi haline getirdik. Sadece Gölbaşı’ndaki vatandaşlarımız değil, Ankara’nın diğer ilçelerinden, Türkiye’den vatandaşlarımız ilçemize geldi. İlçemiz güzel doğasıyla vatandaşlarımız için cazibe merkezi oldu. Biz de doğamızı koruyarak, yeni alanlar ilçemize kazandırdık. 31 Mart’tan sonra da yeni projelerimizi ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.