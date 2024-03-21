Gölbaşı'nda Nevruz heyecanı

Bolluğu, bereketi ve baharı müjdeleyen Nevruz, Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi alanında çeşitli ekinliklerle kutlandı.

Umudun, birliğin ve kardeşliğin simgesi Nevruz kutlamaları kapsamında, Gölbaşı’nda somut olmayan kültürel mirasın derlenmesi, değerlerin ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak korunması ve kültür turizmi potansiyelinin artırılması için Gölbaşı Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan ‘Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan, birim müdürleri, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı’nın geçmişini ve kültürünü keşfetme fırsatı bulunan müzede günün anlam ve önemi özgü hikayeler anlatıldı. Geçmişten günümüze Nevruz’un bereketini yansıtan aktivitelere yer verildi.

Müzenin bahçesinde Nevruz’un simgelerinden olan ateş üstünden atlanması ve temsili demir dövme etkinliği gerçekleşti.

“Yeniden diriliş ruhuna sahip çıkacağız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de Nevruz’a ilişkin “Kültürümüzde “Yeni Gün” anlamına gelen Nevruz, baharın gelişinin, tabiatın canlanışının müjdecisi olmakla birlikte bolluğun ve bereketin de sembolüdür. Nevruz, bizler için barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik anlamı taşır. Bugün bizlere düşen, sahip olduğumuz bu kültürel birikimi en iyi şekilde korumak ve yarınlara taşımaktır. Nevruz’un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna sahip çıkacağız. Nevruz’un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyorum” dedi.