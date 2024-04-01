Gölbaşı'nda Yakup Odabaşı yeniden başkan

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Yakup Odabaşı oyların yüzde 44,33’ünü alarak Gölbaşı’nın yeni belediye başkanı oldu.

Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarını seçmek üzere 31 Mart sabahı sandığa gitti. Demokrasi şöleni şeklinde geçen seçimlerde sonucu en çok merak edilen ilçelerden birisi de Başkent Ankara’nın en hızlı gelişen ilçelerinden Gölbaşı oldu.

Gölbaşı’nda 347 sandık kurulurken 93 bin 325 oy kullanıldı, 88 bin 999 oy geçerli sayıldı. 111 bin 188 seçmenin bulunduğu Gölbaşı’nda katılım oranı yüzde 83 oldu.

Sandıklar 17.00’de kapanırken, yapılan sayımda büyük oy farkı ortaya çıktı.

CHP’nin adayı Yakup Odabaşı toplam 39 bin 457 oyla yüzde 44,33, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) adayı Gökhan Koçak 22 bin 610 oyla yüzde 25,40, Ramazan Şimşek ise 19 bin 324 oyla yüzde 21,71 oy oranına ulaştı.

Sonuçlara göre Yakup Odabaşı, Gölbaşı’nın yeni belediye başkanı olurken, mevcut başkan Ramazan Şimşek seçimleri üçüncü sırada tamamladı.

Yakup Odabaşı, İlçe Seçim Kurulu’nun sonuçları onaylaması ve mazbatasını almasının ardından görevine başlayacak. Odabaşı, 2009-2014 tarihleri arasında da Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Mecliste CHP üstünlüğü

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Gölbaşı Belediyesi Meclisi’ndeki Cumhur İttifakı üstünlüğü de CHP’ye geçti. CHP mecliste 20 üyeyle, Cumhur İttifakı 6 üyeyle, BBP ise 5 üye ile temsil edilecek.