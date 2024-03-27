Gölbaşı'nda yapılacak yeni sanayi bölgesinde esnaf kira öder gibi iş yeri sahibi olacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "TOKİ başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda 430 dönümlük arazimizin Gölbaşı Belediyemize tahsisini yaptık. Allah nasip ederse Gölbaşı Belediyesi imkanlarıyla yeni sanayi bölgemizi yapıp, siz değerli sanayi esnafımızı kira öder gibi iş yeri sahibi yapacağız” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Oğulbey bölgesinde yapılacak yeni sanayi projesiyle esnafın sanayi bölgesinde daha kolay iş yeri sahibi olabileceğini söyledi. Gölbaşı’ndaki sanayi esnafının her zaman yanında olduklarını söyleyen Şimşek, “Cumhur İttifakımızın gücü Gölbaşı Belediyemizin imkânlarıyla TOKİ başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda 430 dönümlük arazimizin Gölbaşı Belediyemize tahsisini yaptık. Allah nasip ederse Gölbaşı Belediyesi imkânlarıyla yeni sanayi bölgemizi yapıp, siz değerli sanayi esnafımızı kira öder gibi iş yeri sahibi yapacağız” diye konuştu.

“Gölbaşı’nda ne vaat ettiysek bir bir hepsini yerine getirdik”

Şimşek, sözlerinin arkasında durduklarının altını çizerek, “Gölbaşı’nda ne vaat ettiysek bir bir hepsini yerine getirdik. İçiniz rahat olsun, sizi iş yeri sahibi, mülk sahibi yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar olsun” dedi.

Şimşek, Gölbaşı’nda yerel ekonomiyi destekleyerek, esnafı güçlendireceklerinin de altını çizdi.