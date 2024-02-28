Göz gözü görmüyor: Marmara Denizi kayboldu

Marmara Denizi ve Tekirdağ sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmezken, deniz sis nedeniyle kayboldu.

Göz gözü görmüyor: Marmara Denizi kayboldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Marmara Denizi ve Tekirdağ sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmezken, deniz sis nedeniyle kayboldu.

Marmara Denizi’nin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bugün öğleden sonra sisle kaplanmaya başladı. İlerleyen saatlerde denizin tamamı sis ile kaplanırken yoğun sis şehir içerisine kadar girdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Denizden gelen yoğun sisin şehrin içerisinde yayılmaya başlaması sonucu adeta göz gözü görmüyor. Trafikte de görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehirdeki birçok yapı denizle birlikte sis nedeniyle gözlerden kayboldu.