GSStore 2024 relansman gecesi düzenlendi

Galatasaray Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore’un 2024 relansman gecesi düzenlendi.

GSStore 2024 relansman gecesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı futbolcular, farklı branşlardan sporcular ve teknik ekipler ile davetlilerin katılımıyla Galataport Terminal’de gerçekleştirildi.

Dursun Özbek: "Tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaştık"

Lansmanda konuşan Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşması ve buna bağlı devam eden borç yapılanması sebebiyle kısıtlı koşullarda tüm kulvarlarda rekabeti sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu nedenle kulübümüz adına yaptığımız gelirler bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında Galatasaray Store ve bağlı bulunduğu Galatasaray Mağazacılık ve Perakende AŞ son dönemde gösterdiği performansla yüzümüzü güldürüyor. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran-Aralık 2023 döneminde 33.7 milyon Euro satış gerçekleştirdik. Bu rakam geçen yıla göre Euro bazında yüzde 119 büyümeyi ifade ediyor. Bu artışın yanında ürün satış adedinde önceki yıla göre yüzde 103 oranında büyüme sağladık. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun yanında her zaman yanımızda büyük Galatasaray taraflarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde kulübümüz daha büyük başarılara imza atarken mağaza satış rekorlarının da kırılacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Daha sonra ürünlerinin tanıtımına geçildi. Burada futbol takımından Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi defilede ürünleri tanıttı.