Gurbetteki hemşehriler bu iftar programında bir araya geldi

Sakarya’da bulunan Tokat Niksar Günebakanlılar Derneği üyeleri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Tokat Niksar Günebakanlılar Derneği Başkanı Dursun Metin ve dernek yönetiminin ev sahipliğinde, Ramazan ayının bereketini ve birlikteliğini paylaşmak üzere iftar programı düzenlendi. Serdivan Belediyesi Konferans salonunda Tokatlı hemşehrilerin ağırlandığı program, akşam ezanından önce Kur’an- Kerim tilaveti ile başladı. Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirmenin en güzel zamanlardan biri olduğunu vurgulayan dernek başkanı Metin, hemşehrileri ile birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.