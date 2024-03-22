Gürsu'nun küçük başkanından büyük vaat

Gürsu Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hafsa Hüma Kartal’ın sınıf başkanlığı yarışındaki vaadi herkesin yüzünü güldürdü. Beş adayın katıldığı yarışta Hafsa’nın “Bana oy verirseniz Gürsu Belediye Başkanı’nı sınıfa getiririm” vaadini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık gerçekleştirdi.

Gürsulu Hafsa’nın sınıfındaki sınıf başkanlığı yarışı ve verilen vaatler herkesi gülümsetti. Yerel seçim sürecine denk gelen Atatürk İlkokulu’ndaki 3/B sınıfındaki sınıf başkanlığında beş öğrenci aday oldu. Beş aday farklı vaatlerle yarışı sürdürdü. Hafsa Hüma Kartal vaatlerinin çıtasını bir ileriye taşıyarak seçilmesi halinde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı sınıfa getireceğini vaat etti. Seçilince de hemen Başkan Işık’a ulaşarak vaadini gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Hafsa’nın tatlı ricasını kırmayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık demokratik bir ortamda başkanlık yarışını geçiren 3/B sınıfını ziyaret etti. Küçük Başkan Hafsa Başkan Işık’a teşekkür ederken vaadini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Işık ise, “Başkanım Hafsa’ya ve tüm adaylara teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla diğer adaylardan başkan yardımcısı olan da var. Birliklerini görmek beni çok mutlu etti. O halde ben de bir vaat vererek havalar güzelleşince onları Gürsu Orman Parkı’nda piknik yaptırmak üzere davet ediyorum” dedi.

Konuşmaların ve piknik sözünün ardından tüm adaylar ve Küçük Başkan Hafsa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile poz verdi.