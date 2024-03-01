Güvenli yarınlar için sahada çalışıyorlar

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri güvenli yarınlar için çalışıyor.

Güvenli yarınlar için sahada çalışıyorlar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri güvenli yarınlar için çalışıyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın’ ve ‘Önlemini Al’ projeleri kapsamında bir maden firmasında işçiler ile bir araya geldi. 3 seansta toplam 85 işçi projeler hakkında bilgilendirildi. Ardından bir kıraathanede 32 vatandaşla bir araya gelen polis ekipleri, dolandırıcılık konusunda bilgilendirme faaliyetlerini icra etti. Sağlıklı, huzurlu ve güvenli yarınlar için vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediyor.

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