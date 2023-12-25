Güvenlik güçlerine hakaret eden şüpheli Antalya'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden güvenlik güçlerine hakaret eden kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)’da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.