Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Bilecik’te kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, Necmettin Şener Caddesinde üzerinde 6 katlı binanın giriş katında ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever’den haber alamayan yakınları endişe içinde eve geldi. Sağlık ve polis ekipleri ile birlikte ev giren yakınları 46 yaşındaki Mesut Yurtsever’in cansız bedeni ile karşılaştı. Neden öldüğü şu an için bilinmezken, olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan incelemelerin ardından Yurtsever’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.