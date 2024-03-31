Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dijital Sergi uygulamalarını hayata geçirdi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından Dijital Sergi uygulamaları hayata geçirildi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından “Geçmişten Günümüze Yaşamımızı Güzelleştiren Öğretmenler: Sanal Sergiler ve Söyleşiler” programı düzenlendi. Programda geçmişten günümüze Türk eğitim politikaları ve uygulamaları ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarihçesi konulu dijital sergilerin gösterimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen programın açılış konuşmalarını Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ankara Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında eğitim politikalarındaki teknolojik gelişmelerin ve inovatif uygulamaların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, geleceğin eğitimcilerine hitaben “Öğretmenlik bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır, rolünüz bilgi aktarmanın çok ötesindedir” ifadelerini kullandı. Konuşmanın sonunda katılımcılara teşekkürlerini sunan Erçetin, “Öğretmenlik, öğrencilere bilgi aktarmakta birlikte sahip olduğumuz kültürümüz ile birlikte yerli ve milli değerlerimizi içselleştirmelerini sağlama ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak demektir. Sıcacık bir selamlaşmayla sevinçleri ve heyecanları yansıtmayı ve paylaşmayı, güçlü bir irade ile kaygıları ve korkuları azaltmayı başaracağınıza inancım tam” ifadelerini kullanarak teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Ankara Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, “Toplumun İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı konuşmasında toplumun kültürel ve milli değerlerinin huzurun timsali olduğunu iletti. Programda eğitimcilere deneyim aktarımı sağlamak amacıyla ünlü yazar Şermin Yaşar “Olduğu Yeri Çoğaltmak” başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi. Programın kapanışında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkilileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığında yürütülen formasyon programına dair deneyim aktarımı yer aldı.