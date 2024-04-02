Hafifliği ve ucuzluğuyla Ramazan ayının gözbebeği: 'Güllaç'

11 ayın sultanı Ramazan’da iftar sofralarının vazgeçilmezi ve Osmanlı saray mutfağında da yeri olan güllaç, lezzeti ile damakları şenlendiriyor. Hafifliği ve ucuzluğuyla bu Ramazan ayının da gözbebeği olan tatlının aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarından, bağışıklığın güçlendirilmesine kadar birçok faydası da bulunuyor.

Ramazan aylarında tutulan oruçları açmak için kurulan iftar sofraları, pek çok yemek seçeneği ile donatılıyor. Sahurdan iftar vaktine kadar aç kalınan saatlerin ardından midenin adeta bayram ettiği iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında ise Osmanlı saray mutfağında da yeri olan güllaç yer almaya devam ediyor. Hafifliği ve ucuzluğuyla bu Ramazan ayında da en fazla tercih edilen tatlı olan güllacın; aynı zamanda gün içinde kalsiyum, demir, fosfor, potasyum gibi minerallerin vücuda alınmasını, kalp ve damar hastalıklarından bağışıklığın güçlendirilmesine kadar birçok faydası bulunuyor. Sakarya’da 30 yıldır tatlıcılık yapan Özcan Kocaman, bir porsiyonunu 60 liraya sattığı tatlıya ilginin yoğun olduğunu ifade etti.

“Güllaç, Ramazan ayı ile özdeşleşmiş bir tatlı”

Sakarya’da tatlı dükkanı olan ve tezgahını güllaçla süsleyen Özcan Kocaman, ““İftardan sonra normal tatlılarda gidiyor ama hafif olduğu için en fazla güllaç tercih ediliyor. Süt ve şekerden yapılmakta. Bizim sütümüz farklı, manda sütü ile yapıyoruz. Sütümüzü kaynatıyoruz içerisine şeker ilave ettikten sonra kaynamaya devam ediyor ve kıvamını aldıktan sonra serçe parmağımızı yakacak şekilde sıcak olması gerekiyor. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra güllaçlarımızı tek tek süt ile ıslatarak tepsiye koyuyoruz. İçerisine; fındık, fıstık veya ceviz ekliyoruz ama biz genel olarak fındığı tercih ediyoruz. Manda sütünün de faydaları var, midenin rahatlamasında etken ve bunun için herkese iftar sonrasında tatlı yiyecek ise güllacı tavsiye edebilirim. Güllaç, Ramazan ayı ile özdeşleşmiş bir tatlı ve iftardan sonra en çok tercih edilen tatlı. Osmanlı zamanından bu tarihe gelen bir tatlı. Ve diğer tatlılara göre daha hafif olan bu güllacın kilosunun fiyatı da uygun, kilosu 250 TL. Kendim usta olduğum için kendi ürünlerimi kendim yapıyor ve ortalama piyasanın biraz daha altında satıyorum. Normalde herkesten yaklaşık 100 lira kadar daha aşağıya veriyorum tatlıları. Bir porsiyon yani bir dilim güllaç 60 TL. Herkesin bütçesine uygun” dedi.