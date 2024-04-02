Hakverdi 'Partimiz Türkiye Genelinde 3. Parti konumuna gelmiştir'

Yeniden Refah Partisi Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi,yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı “31 Mart 2024 Yerel ve Mahalli seçimler sona erdi. Sandık son sözünü söyledi ve milli irade tecelli etti. Demokrasimizin en güzel yansıması olan sandıktan çıkan her karar, bizlerin namusu, şerefi ve haysiyetidir ve saygı duymak boynumuzun borcudur.

Şunu gururla söylemek isterim ki; milletimizin teveccühü, Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan'ın lider duruşu ile 69 Belediye %6.96'lık İl Genel Meclisi oy oranı ile Yeniden Refah Partimiz Türkiye Genelinde 3. Parti konumuna gelmiştir.

Çok saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan beyefendinin olurları ile genel merkezimiz tarafından şahsıma tebliğ edilen Silivri Belediye Başkanlık vazifemi bu süreçte hakkaniyetle taşıma gayretim oldu. İlçe teşkilatımızın her kademesi gece gündüz demeden ter akıtarak yerel seçimlerde emek harcadı. Meclis üyelerimizle birlikte var gücümüzle sahada ayak basmadık mahalle, girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmadık. Kısa zaman içerisinde Silivri'de Yeniden Refah Partisi'nin varlığını, 94 ruhunun yeniden yeşermesini, milli görüş gömleğinin düsturunu tüm ilçeye hissettirdik. Belki istediğimiz neticeye ulaşamadık ama hamd olsun alnımızın akı ile bu seçimlerde Silivri'de ilçe genel meclisinde 3. Parti konumuna geldik. Sandığın sesine kulak vererek, tarafımıza ulaşan tüm mesajları iyi okuyarak bundan sonra daha çok çalışacak, daha çok gayret gösterecek, inşallah 2028 seçimlerine giderken Silivri'ye refahlı bir belediye anlayışını ilmik ilmik işleyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu önemli vazifeyi taramına layık gören kıymetli Genel Başkanım Sayın Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Altınöz, İl Başkanımız Sayın Mustafa Doğan başta olmak üzere; Silivri İlçe Teşkilatımızın ana kademe, kadın ve gençlik kollarına, bu süreçte bizlere, davamıza hizmet eden tüm gönül erlerimize, kıymetli oyları ile şahsımı ve partimizi 3. Parti konumuna yükselten çok kadirşinas Silivrili hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum.

Bugüne kadar ilçemize yaptığı hizmetler ve kazandırdığı eserler için Eski Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz beyefendiye şükranlarımı arz ederken, yeni Belediye Başkanı Sayın Bora Balcıoğlu beyefendiye Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Allah mahçup etmesin. Hayırlı vazifeler diliyorum. “

Kalın sağlıcakla...