Hakverdi, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Hakverdi ve ekibi, Fatih Mahallesi'nin Muhtarı Şadiye Yönet'i, Nevşehir Topaç Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni, Silivri Sanayi Sitesi esnafını ve Selimpaşa’daki vatandaşlar bir araya geldi.

Hakverdi, “Sabahın erken saatlerinde başlayan Silivri Sanayi Sitesi esnaf ziyaretimizde, tek tek esnafımızın hal hatırını sorduk ve dertlerini dinledik. Alın teri ve emek, bizlere tam anlamıyla yansıdı. Sanayi esnafımıza işlerinde hayır ve bereket diledik. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz.Sanayi sitemizin eksikleri ve beklentileri, ekibimiz tarafından titizlikle not alındı. Her konuda destek olabileceğimize dair söz veriyoruz. Sanayi esnafımızla birlikte, işbirliği içinde daha güçlü ve daha başarılı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”dedi.