Halk Eğitim'de yeni dikiş kursu açılıyor

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Kadın Üst Giysileri Dikimi' kursları açılıyor.

Halk Eğitim'de yeni dikiş kursu açılıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde ‘Kadın Üst Giysileri Dikimi’ kursları açılıyor.

Dikim yapabilme bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetiştiği Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde, ‘Kadın Üst Giysileri Dikimi’ kursu açılıyor. Kursiyerler drapaj tekniği kullanarak etek, bluz, elbise dikimleri yaptığı dikiş kurslarında, aynı zamanda dikim öncesi işlemlerini hazırlama eğitimi veriliyor.

MDK
MDK
MDK
MDK

Kursa katılmak isteyen Bilecikliler, Halk Eğitim Merkezi’ne giderek kayıt için başvuru yapabiliyor.