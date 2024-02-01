Hatay Günleri İstanbul'da başladı

Depremin ardından Hataylı esnafın kalkınmasına yardımcı olunması hedefi ile düzenlenen Hatay Günleri, Atatürk Havalimanı’nda başladı. Hatay yöresine ait birçok lezzetin yer aldığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Künefe içinde altın bulma yarışması yapıldı. Esnaf Miktad Öztürk, ”Antakya’nın lezzetlerini güzel tatmak isterlerse Atatürk Havalimanı etkinlik alanına hepsini bekliyorum” dedi.

Depremin ardından Hataylı esnafın kalkınmasına yardımcı olunması hedeflenen Hatay Günleri, Atatürk Havalimanı’nda başladı. İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu tarafından düzenlen etkinlikte, Hataylı esnafa destek olmayı ve Hatay kültürünü tanıtmayı amaçlıyor. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte künefe içinde altın bulma yarışması yapıldı. Hatay’ın eşsiz lezzetlerinden yemek isteyen İstanbullular etkinlik alanına geldi. Bugün başlayan Hatay Günleri etkinliği 4 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Depremzede vatandaşlar için etkinliği organize ettiklerini söyleyen İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer, “Bu yıl küllerimizden yeniden doğuyoruz. Özellikle depremzede esnafımızı getirdik. Depremzede esnafımızın bir nebzede olsa kendilerine katma değer sağlamalarını, ayağa kalkmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği yapıyoruz. İstanbullular da sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Herkes Hatay’ımızın yanında olmaya gayret gösteriyor. 1 yıldır insanlarımız Hatay lezzetlerini unuttular yöresel ürünlerimiz üretiliyor, topraklarımız eskisinden daha verimli. İnsanlarımız buraya gelip alışverişini yapabilirler hem de hem de esnafımızın yanında olarak bu eşsiz lezzetlerin tadına bakabilirler” ifadelerini kullandı.

İstanbulluları Hatay Günlerine davet eden esnaf Miktad Öztürk, “Hatay’da esnafız dükkanımız yıkıldı. Şu an yaralar sarılmaya başlandı. İnsanlar ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Enkaz kaldırma çalışması, bir yandan yapım bir yandan ticaret dönemeye çalışıyor. Bütün İstanbullulara buradan sesleniyorum; öncelikle depremde bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Antakya’nın lezzetlerini güzel tatmak isterlerse Atatürk Havalimanı etkinlik alanına hepsini bekliyorum” diye konuştu.

İstanbulların bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz diyen esnaf Mehmet Çarboğan, “Yaralar sarılıyor. Toparlanmamız biraz zaman alacak ama Allah’ın izniyle hep birlikte tüm Türkiye’nin desteğiyle toparlanacağız. Şimdi yaralarımızı biraz saralım diye buraya geldik. Burada da İstanbul halkının bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Hepsini buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Ailesiyle Hatay Günlerine gelen Onun Kaan keskin “İnşallah yaralarımız çok hızlı bir şekilde sarılır. Duacıyız inşallah” ifadelerini kullandı.

Hatay esnafına destek olmak için geldiğini belirten Armağan kardogan isimli kadın, “Destek için ve ürünleri çok sevdiğim için geldim. İnsanlarımız bir şekilde kendilerini bir şekilde ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Kimileri kalkmışlar kimileri bunlar için çaba sarf ediyorlar” dedi.