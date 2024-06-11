Hatıra ormanında yangın

Tekirdağ Çorlu'da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı olarak anılan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatıra ormanında yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı olarak anılan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ağaçlandırılan ve 2016 yılının Ekim ayından bu yana 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı olarak anılan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otluk alan büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.