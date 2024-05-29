Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolü İmzalandı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Silivri Belediyesi olarak, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında önemli bir protokolü hayata geçirmek için bir aradayız. Silivri'de tarım ve hayvancılığı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Başkan Balcıoğlu, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere destek olmayı her zaman öncelikli görevleri arasında gördüğünü belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Silivri'nin bereketli topraklarında emek veren çiftçilerimizin, üreticilerimizin ve besicilerimizin her zaman yanındayım. Bugün burada, bu desteklerin somut bir örneği olarak, ücretsiz aşı temini ve uygulanması için protokol imzalıyoruz."



Proje kapsamında büyükbaş hayvanlara şap ve brusella, küçükbaş hayvanlara şap, brusella ve koyun-keçi çiçeği aşısı, kedi ve köpeklere ise kuduz aşısı ücretsiz olarak uygulanacak. Bu proje ile Silivri'deki 15 bin büyükbaş ve 49 bin küçükbaş hayvan aşılanacak. Büyükbaş hayvanlar ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez, küçükbaş hayvanlar ise yılda bir kez aşılanacak. Başkan Balcıoğlu, bu önemli proje ile çiftçilere sağlanacak toplam desteğin 1 milyon Türk Lirası değerinde olduğunu vurguladı.

"Bu destek sayesinde, hayvanlarımızın sağlığını koruyarak, çiftçilerimizin ekonomik kayıplarını minimize edecek ve üretim kapasitelerini artıracağız. Üreticimize, besicimize bir nebze de olsun nefes aldıracağız. Yola çıkarken bugünü düşünen değil geleceği tasarlayan belediyecilik anlayışını kurumsallaştırmak istiyorum. Geleceğin Silivri’si için çalışmamız gerek demiştim. Silivri Belediyesi olarak, sadece bugünün değil, yarının da yani geleceğin de güçlü ve sürdürülebilir tarım ve hayvancılık faaliyetleri için çalışıyoruz. Silivri'yi İstanbul'un tarım ve hayvancılık üssü yapma yolunda kararlıyız ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz."



Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin bereketli topraklarını koruyarak, ranta, talana ve betona kurban etmeyeceğini belirtti ve şunları ekledi: "Bu Allah vergisi bereketli topraklar, bizlere atalarımızdan miras kalmış kutsal emanetlerdir ve biz de bu emaneti gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışacağız."

Ekrem İmamoğlu ile 5 yıl İBB Meclis üyesi olarak görev yaptığını ve tarımda hayvancılıkta birçok projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, kendisini Silivri'nin muhafızı olarak tanımladı ve tarım alanlarını koruma ve geliştirme sorumluluğunu bir borç bildiğini ifade etti.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Hayata çok erken yaşlarda atılmış bir kardeşiniz olarak emek ve alın terinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hiç merak etmeyin, bin bir emek ve alın teri ile yetiştirdiğiniz ürünlerin değerini de çok iyi biliyor ve bu ürünlerin hak ettiği değeri bulması için gereken tüm desteği sağlayacağım. Bu vesileyle, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayvanlarımızın sağlıklı ve verimli bir şekilde yetişmesini diliyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım."

Tören, protokolün imzalanmasının ardından sona erdi.