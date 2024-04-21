Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı
Hentbol Erkekler Süper Ligi 21. hafta maçları tamamlandı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi 21. hafta maçları tamamlandı.
2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 21. haftası oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı. Normal sezonun tamamlanmasının ardından, 1 ile 8’nci sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal lig sezon sonunda 1, 2, 3 ve 4’üncü olan takımlar ’Şampiyonluk Etabı’ oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8’inci sırada tamamlayan takımlar ’Play-Off Sıralama Etabı’ oynayacak. Erkekler Süper Ligi normal sezonunun son haftası olan 22. hafta maçları 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Erkekler Süper Ligi’nde 21. haftada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediye - Konya BBSK: 30-34
Köyceğiz Bld. - Beşiktaş: 28-41
İzmir BBSK - Trabzon BBSK: 36-32
Beykoz Bld. - Spor Toto: 37-373
Bahçelievler Bld. - Sakarya BBSK: 25-45
Erkekler Süper Ligi’nde 22. hafta programı:
24 Nisan Çarşamba
13.00 Rize Bld - Beykoz Bld.
24 Nisan Çarşamba
13.00 Trabzon BBSK - Köyceğiz Bld.
24 Nisan Çarşamba
16.00 Spor Toto -İzmir BBSK
24 Nisan Çarşamba
18.00 Sakarya BBSK - Nilüfer Bld.
24 Nisan Çarşamba
19.00 Beşiktaş - Bahçelievler Bld.