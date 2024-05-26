Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak şampiyon oldu

Hentbol Kadınlar Süper Ligi Final Serisi’nde Armada Praxis Yalıkavak, rakibi Yenimahalle Belediyesi karşısında 3-1 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 10-18 önde bitiren Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı da 27-32 skorla kazanarak şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon Armada Praxis Yalıkavak’a kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ile THF Asbaşkanı Ediz Erkovan takdim etti. Ligi ikinci olarak tamamlayan Yenimahalle Belediyesi’ne ise madalya ve şiltlerini THF Asbaşkanı Ediz Erkovan verdi.