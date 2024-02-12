Hepsiburada, 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gençlere yapay zeka eğitimi verdi

Hepsiburada, 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda e-ticaret sektöründe sunduğu yenilikçi çözümlerini sergilerken üniversiteli gençlere büyük dil modelleri ve yapay zeka konulu eğitimler düzenledi. Etkinlikte ayrıca Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin inovasyon ve girişimcilik hakkında konuştu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 8-10 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi’nde düzenlenen 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda sponsor olarak yer alarak e-ticaret sektöründe sunduğu yenilikçi çözümlerini sergiledi. "Gelecek İçin Teknolojiler" temasıyla gerçekleşen fuarda, Hepsiburada e-ticaret ekosistemini uçtan uca dönüştüren teslimat, fintech ve yapay zeka uygulamalarını tanıttı.

Hepsiburada’nın e-ticaret sektöründe sunduğu yenilikçi çözümlerini ziyaretçilerle paylaştığı, HepsiJET’in pilot uygulamada olan elektrikli teslimat aracının sergilendiği ve çeşitli oyun kurgularıyla aktivasyonların gerçekleştirildiği standı ise katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Hepsiburada CEO’su Gökçetekin e-ticaret inovasyonlarını V-Talks’ta anlattı

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin de fuarın ana sahnesinde gerçekleşen ve sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı V-Talks’da "İnovasyon ve Girişimcilik Yoluyla Olumlu Etki Oluşturmak" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Gökçetekin konuşmasına kendi girişimcilik hikayesiyle başlayarak Hepsiburada’nın girişimci ruhuyla e-ticaret sektöründe gerçekleştirdiği inovasyonlardan, girişimcilere verdiği desteklerden ve toplumsal fayda sağlamak için yürüttüğü projelerden bahsetti.

Hepsiburada Teknoloji Ekibi’nden gençlere yapay zeka eğitimi

Fuar kapsamında ayrıca Hepsiburada Teknoloji Ekibi’nden Kıdemli Veri Bilim Uzmanı Bahadır Şahin gerçekleştirdiği eğitimlerle, Hepsiburada’nın teknoloji kabiliyetlerini katılımcılara anlattı. Gençlere "Büyük Dil Modelleri ile Kullanıcı Yorumları: Özetleme ve Prompt Mühendisliği" konulu eğitimde büyük dil modelleri, nasıl çalıştığı, Hepsiburada’daki uygulamaları ve prompt mühendisliğinin nasıl kullanabileceğini katılımcılara anlattı. İki farklı oturum olarak gerçekleşen, toplamda 300 kişinin katıldığı eğitimin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.