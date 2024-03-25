Hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şahsı tartaklayıp videoya aldılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şahsı tartaklayıp sosyal medyada paylaştı.

Hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şahsı tartaklayıp videoya aldılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir grup, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şahsı tartaklayıp sosyal medyada paylaştı.

Güneşler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda bir grup, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri bir şahsı tartaklayıp sosyal medyada paylaştı. Şüpheli şahsa hakaretler savuran gruba, çevre sakinleri de katılıp hakaret ve küfür etti. Görüntülerde, kişilerin hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı tartaklaması, hakaret ve küfür etmesi yer aldı.

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