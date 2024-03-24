Hulusi Akar, Balıkesir'de pazarın nabzını tuttu

Balıkesir’i ziyaret eden eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, semt pazarına giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Bol bol fotoğraf çektiren Hulusi Akar, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a destek açıklaması yaptı.

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir’de temaslarda bulundu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret eden Akar, ardından şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Balıkesir’in Gündoğan Mahallesi’nde bulunan semt pazarına gitti. Eski Bakan Akar’a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir eşlik etti. Satıcılarla kısa sohbetler eden Hulusi Akar, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Marul satan bir tezgahta fiyatları soran ve çiftçilerle sohbet eden Akar’a, zeytin tezgahının önünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehrin zeytin varlığı hakkında bilgiler verdi. Hulusi Akar, "Balıkesir bizim baba ocağımız, baba yurdumuz. Çok şükür bugün gelmek kısmet oldu, sabahtan bu yana Balıkesir’de arkadaşlarımızla beraberiz. Balıkesir ile iftihar ediyorum. Yücel Başkan eksik olmasın, durmamış, güzel şeyler yapmış. Onları da iftiharla görüyorum. Kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Akar, pazar yerinde AK Parti standını da ziyaret etti.