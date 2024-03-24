İBB Başkan Adayı Kurum: 'İstanbul'u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da düzenlenen ‘Kahramanmaraşlılar İle Sahur Sofrası’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum “Yeni acılar yaşamak istemiyoruz. Başka evlatlarımızı, yavrularımızı toprağa vermek istemiyoruz. İstanbul’a hizmet etmek için yola çıktığımız ilk günden itibaren şunu söyledik; ’İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız’” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da düzenlenen ‘Kahramanmaraşlılar İle Sahur Sofrası’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcı Fatma Varank, İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (Maraş-Fed) Başkanı Uğur Yinanç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda asrın felaketini anlatan kısa film gösterimi de yapıldı. Programa ailesiyle katılan Asım Köse isimli 6 yaşındaki bir çocuk çizdiği resmi Kurum’a hediye etti. Resmi alan Kurum ise “Depremde yıkılan bir evin enkazının resmi. Resimde beni de çizmiş. Murat abi gelecek o evi yapacak diyor. Biz o evi yapacağız, o çocukların umudu olacağız” diye konuştu. Program sonunda konuşan Köse ise Kurum’a yaptığı resmi anlattı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Murat Kurum, konuşmalarına “İçeri girerken bir kardeşimiz ‘Deprem bölgesine geldiniz, günlerce, aylarca bizim için, çocuklarımız için çalıştınız. Sizler, eşiniz, çocuklarınız bize hakkınızı helal edin dedi. Biz görevimizi yaptık. Milletimizin en zor anında yanında olmalıydık. Kardeşlik, dostluk, devlet adamlığı bunu gerektirirdi. Biz de görevimizi yaptık. Benim ve ailemin ne hakkı varsa 11 ilimize, Kahramanmaraş’ımıza helal olsun” diyerek başladı.

“76 bin konutun bir yıl gibi kısa bir sürede anahtarlarını teslim ettik”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum “Kahramanmaraş’ımızın acısını hala yüreğimizde, kalbimizin bir köşesinde hissediyoruz. Millet olarak gece yarısı gelen asrın felaketinde 6 Şubat’ta hep birlikte sarsıldık. Asrın felaketi bizden çok şeyi alıp götürdü. Devletimiz ilk andan itibaren bir seferberlik ruhuyla hareket etti. 11 ilimizde ki 14 milyon vatandaşımız için hep birlikte tek yürek olduk. Devletimiz sabahın erken saatlerinden itibaren 11 ilimiz için gece gündüz çalıştı. Devlet ve millet nasıl bir olurmuş, 85 milyon nasıl tek yürek olurmuş tüm dünyaya gösterdik. Bu illerde depremden hasar görmüş neresi varsa gidip tespit ettik. 11 ilde 3 ayda 180 bin konutun inşaatını başlattık. O zaman bize siz bunları yapamazsınız, siz bu inşaatları yapacak kaynağı bulamazsınız dediler. Depremzede kardeşlerimize ağız dolusu hakaret ettiler. Tercihlerinden dolayı depremzede kardeşlerimizi ötekileştirdiler. Biz depremzede kardeşlerimizle el ele verip 11 ilimizi ayağa kaldırmak için çalıştık. Şubat ayında 46 bin, geçtiğimiz hafta 30 bin olmak üzere 76 bin konutun bir yıl gibi kısa bir sürede anahtarlarını teslim ettik. Ardından başlattığımız 307 bin konutumuzu etap etap bitireceğiz. 11 ilimizin ayağa kalkması için çalışmalarımızı oradaki kardeşlerimizin yüzü gülene kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız”

“Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki ülkemizin en önemli gerçeklerinden biri de depremdir” diyen Kurum, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü; “Yeni acılar yaşamak istemiyoruz. Başka evlatlarımızı, yavrularımızı toprağa vermek istemiyoruz. İstanbul’a hizmet etmek için yola çıktığımız ilk günden itibaren şunu söyledik: İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız. İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı uygulayacağız. İstanbul’da daha önce nasıl 80 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettiysek, 39 ilçemizde 173 bin konutumuzun dönüşümünü nasıl başlatmışsak şimdi de 650 bin konutumuzu ‘Ne gerek var’ diyenlere rağmen dönüştüreceğiz. Biz İstanbul’u depreme karşı hazırlıklı hale getireceğiz dediğimizde CHP’li belediye başkanı bunların sapılmasına gerek yok diyor. Onların anlayışını geçtiğimiz 5 yılda gördük. İstanbulluların, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşaması için biz canla başla çalışacağız. Yine İstanbul’un bir diğer büyük sorunu olan trafik sorunu ile ilgili kararlı adımları atacağız. Yeni metro hatlarıyla, yeni tüneller, yeni otoparklar, yeni yollar yaparak vatandaşımızın İstanbul’da yaşamasını güvenli hale getireceğiz. Trafik sorununu kökten çözeceğiz.”

“Sırtımızı yasladığımız yer milletimizdir”

İstanbul’a dair hayalleri olduğunu dile getiren Kurum “Kurduğunuz samimi hayalleri bir bir gerçekleştirerek İstanbul’u muradına kavuşturacağız. Bu kardeşinizin bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemiz deprem endişesi yaşamasın. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıksın. Engelli kardeşlerimizin, hanım kardeşlerimizin, emekli büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmeyeceği İBB başkanının yanında olduğu bir anlayışı 1 Nisan sabahı İstanbul’un bütün sokaklarında sergileyeceğiz. Biz, bugün de, yarın da daima milletimizin yanında olacağız. Sırtımızı yasladığımız yer milletimizdir. İstanbul’umuzu gelecek nesillerin huzur ve güven içerisinde yaşayacağı deprem riskini, ulaşım çilesini ortadan kaldıracağız. İlk günden itibaren İstanbul’un bütün sokaklarında, 31 Mart zaferine inandık. Ve bu yükü omuzlarımızda kutlu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu öyle bir sorumluluk ki bizi asla laf üretirken bulmayacaksınız. Bizi daima kapınızın önünde, dizinizin dibinde bulacaksınız. Bizi arayanlar tıpkı bugün olduğu gibi Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin, yanında bulacaklar. Ayağımıza çizmemizi giyeceğiz, başımızda baretimizi takacağız. İstanbullularla el ele verip İstanbulluların yarınları için çalışacağız” ifadelerini kullandı.