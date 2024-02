İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'Anadolu Yakası'nda Kamu-Sen'e bir misafirhane kazandıracak adımları yine sizlerle birlikte atacağız2

TAKİP ET

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kamu-Sen İstanbul İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Kurum, “Ulaşım konusunda da memurlarımızın beklediği destek taleplerine ilişkin elimizi taşın altına koyacağız. Kamu-Sen Başkanımızın yeni misafirhane yapılmasıyla ilgili talepleri oldu. Bu konuda Anadolu Yakası’nda Kamu-Sen’e bir misafirhane kazandıracak adımları yine sizlerle birlikte atacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kamu-Sen İstanbul İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna eşlik etti. Murat Kurum’u Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Serhat Çelik ve beraberindeki heyet karşıladı. Sendika üyeleriyle bir araya gelen Kurum, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda Murat Kurum’a Türk Bayrağı motifli tabak hediye edildi.

"Kamu-Sen, çalışan, üreten, yol gösteren bir sendikamızdır’’

Kamu-Sen’in İstanbul’da 60 bin, Türkiye’de 100 binlerce üyesiyle ülkemizin en köklü sendikalarından biri olduğunu belirten Kurum, "Kamu-Sen, çalışan, üreten, yol gösteren, hak eden ve hak ettiğini mutlaka alan bir sendika anlayışıyla üyelerine hizmet vermektedir. Bugün kıymetli başkanım ve yönetimimizle İstanbul’daki memurlarımızın sendika üyelerimizin ihtiyaçlarını hep birlikte değerlendirdik" diye konuştu.

Murat Kurum, yönetim anlayışlarında istişare kültürünü benimsediklerini belirterek, "Bir masa etrafında toplandık, o masada karar aldık ve o kararları da hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdik. Bugün de bu manada Kamu-Sen’in ihtiyaçlarını dinledik. Biz masanın her tarafıyla bir arada olacağız. Beklenti ve ihtiyaç nedir? Bu ihtiyaç noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl bir çözüm ortaya koyacağımızı konuştuk" dedi.

“Biz uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz’’

"İstanbul Vizyonu" başlığı ile projelerini paylaştıklarını söyleyen Kurum, "En önemli iş bizim için trafik çilesinin bitirilmesi. Çünkü gerçekten her bir vatandaşımızın ömründen 3 buçuk yıl trafikte gidiyor ve artık bir çile haline gelmiş durumda. Bahçelievler’e gelirken bile biz bu çileyi çektik. Eve gitmek artık bir fobi haline gelmiş durumda. Otobüsün, metrobüsün ne zaman geleceğini maalesef bilemediğiniz bir ulaşım sistemiyle karşı karşıyayız. Biz uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Açıkladığımız projelerimizle, tünellerimiz ve otopark sistemlerimizle, köprü, kavşak çözümlerimizle birlikte İstanbulluların o beklediği trafik problemlerini aşacak adımları atacağız" diye konuştu.

‘’İstanbul’u afetlere dirençli bir şehir haline getireceğiz’’

İstanbul’u afetlere dirençli bir şehir haline getireceklerini söyleyen Kurum, "İstanbul’da yaşayan her bir kardeşim yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle uyusun. Bu manada 650 bin konutluk İstanbul tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden bir tanesini sizlerle birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikli olarak en acil yerlerden başlayarak dönüşümü İstanbullularla, Kamu-Sen’li kardeşlerimizle birlikte yapacağız‘’ dedi.

“KİPTAŞ eliyle maddi, manevi ve teknik her türlü desteği vereceğiz’’

İstanbul’da değişim vaktinin geldiğini söyleyen Murat Kurum, "Artık bir an önce liyakatli ehil ellere yönetimin devredilmesi gerektiğini tüm İstanbullular istisnasız söylüyorlar. Bizde bu anlayış ile çalışacağız, üreteceğiz. Sokakta olacağız. Memurumuzun neye ihtiyacı varsa, vatandaşımız bizden ne bekliyorsa; biz hep o tarafta olacağız. Kamu-Sen’imizdeki memurlarımızın konut edinebilme amacıyla yapacağı her türlü projeye Kamu -Sen nezdinde Büyükşehir Belediyesi olarak KİPTAŞ eliyle maddi, manevi ve teknik her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

“Anadolu Yakası’nda Kamu-Sen’e bir misafirhane kazandıracak adımları yine sizlerle birlikte atacağız”

Murat Kurum, memurların sosyal tesislerden indirimli yararlanma taleplerini dikkate alacaklarını söyleyerek, "1 Nisan itibariyle tüm memurlarımız aynı bizim personelimiz gibi sosyal tesislerdeki hizmetlerden faydalanacaklar ve sosyal tesislerimizde memurlarımıza da indirim uygulayacağız. Ulaşım konusunda da memurlarımızın beklediği destek taleplerine ilişkin elimizi taşın altına koyacağız. Kamu-Sen Başkanımızın yeni misafirhane yapılmasıyla ilgili talepleri oldu. Bu konuda Anadolu yakasında Kamu-Sen’e bir misafirhane kazandıracak adımları yine sizlerle birlikte atacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.