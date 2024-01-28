İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan alışveriş merkezi ziyareti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane’de alışveriş merkezini ziyaret etti. Çocuklara oyuncak hediye eden Kurum, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları sırasında Kağıthane’de bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Kadın el emeği ürünlerinin satıldığı mağazayı ziyaret eden Kurum, “100 bin kadın girişimciye 100 bin TL sermaye vereceğiz. Bu işletmeler İstanbul’un her yerinde olacak. Kadınlar üretecek, ev ekonomisine destek olacak” dedi.

Gençler için yapılacak desteklere de değinen Kurum, “Evlenen gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı, işini kuracak gençlerimize ofislere kadar her türlü imkanı sunuyor olacağız. Kadınlarıyla, gençleriyle İstanbul’umuzu ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.