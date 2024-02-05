İBB'ye ait hafriyat kamyonunun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı
Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait hafriyat kamyonu ile arka kapağı açık şekilde seyrettiği belirlenen sürücü yakalandı. Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı.
Arnavutköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait hafriyat kamyonu ile arka kapağı açık şekilde seyrettiği belirlenen sürücü yakalandı. Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı.
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde İBB’ye ait hafriyat kamyonunun arka kısmından yola toprak dökerek seyrettiği belirlenen sürücü A.G.Z yakalandı. Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca bin 506 TL idari para cezası uygulandı.