İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bandırma'da iftar programına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir ziyaretleri kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’de gerçekleştirdiği ziyaretleri Bandırma’daki iftar programıyla noktaladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftarda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları yer aldı.

Bakan Yerlikaya, iftarın ardından yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin huzuru diyoruz. Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda Türkiye’nin güvenliği ve huzuru için gayret gösteriyoruz. Bakın, 40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, son çırpınışlarını görüyorsunuz. Hain bölücü terör örgütü ile uğraşıyoruz. Sınırın içinde dışında ayrımı yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak diyor. Sınırın içinde biz, sınırın dışında pençe harekatları ile Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız nokta atışlar ile elini kaldıran varsa adalete teslim ediyoruz. Organize Suç Örgütleri, sizlere suç işlemek için kibirleniyorlarsa, hiç kusura bakmasın. Onu, bulunduğu yerde diz çöktürüp adalete teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Şehir eşkıyalığı yapan bir kişi bırakmayacaksın dedi. Zehir tacirleri, gençlerimizi, yarınlarımızı kim karartmaya çalışıyorsa, baronundan sokak satıcısına kadar adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan için Bandırmalılardan oy isteyerek konuşmasını noktaladı.