İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Volkan Yılmaz'ı Durdurabilene Aşk Olsun'

Silivri Belediyesi, ilçeye yakışan yeni kamu binalarının sayısını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle Yeni Mahalle Eski Silivri Stadı yanında yapımı tamamlanan Hükümet Konağının açılış töreni, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tören kapsamında alana kurulan dev ekranla projenin tanıtım filminin gösterimi yapıldı. 10.000 metrekare alan üzerinde, 11.000 metrekare kullanım alanına sahip yeni Hükümet Konağıyla, Silivrililer daha sağlam, modern ve konforlu bir şekilde hizmet alabilecekleri yeni kamu binasına kavuşmuş oldu. Eski kaymakamlık binası da Silivri’de yaşayan vatandaşlara 7/24 açık olan yeni bir şehir kütüphanesi olarak hizmet verecek.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’Yİ GELECEĞE TAŞIMAK BİZİM İŞİMİZ”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün Silivri’miz için tarihi bir gündür. Uzun yıllar şehrimizin tam merkezinde hizmet veren tarihi kaymakamlık binamız, zamanın ve şartların getirdiği ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden inşa edildi. Silivri ziyaretinde projeyi paylaştığımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya, dönemin İstanbul Valisi ve şimdiki İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’e ve emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Silivri’miz önemli bir hizmet binasına daha kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun. Silivri Belediyesi olarak eserlerimizle, hizmetlerimizle ve projelerimizle vatandaşlarımızın huzuruna çıkmaktan büyük onur duyuyoruz. Diyoruz ki; hizmet, eser, çalışmak ve Silivri’yi geleceğe taşımak bizim işimizdir. Şöyle geriye dönüp baktığınızda, 10 yılı heba edilen Silivri nerede? son 5 yılda değişen ve gelişen Silivri nerede? Allah’a şükür, 5 yıl önce ne söz verdiysek, vaatlerimizin çok ötesinde hizmetler yaptık. Çünkü biz Silivri’ye aşkla, heyecanla ve sevgiyle bağlıyız. Öyle birileri gibi boş laf üretmeye ve kuru vaatte bulunmaya değil, iş yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“BAKANLIĞIMIZ VE VALİLİĞİMİZLE SİLİVRİ’Yİ HİZMETLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri’de hizmetlerin devam edeceğini açıklayan Başkan Yılmaz, “Artık Silivri’de, eser ve gönül belediyeciliği var. Artık Silivri’de hizmet belediyeciliği var. Bu 5 yıllık süre içerisinde, İçişleri Bakanlığımız ve İstanbul Valiliğimizle birlikte 8 derslikli Çeltik İlkokulu, Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası, Yeni Jandarma Komutanlığı Binası, Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkezi Binası ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Binasını ilçemize kazandırdık. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, huzur ve güvenliğin tesisi için emniyet personeli sayısının artırılmasını, köylere ve beldelere güvenlik kameralarının dâhil edilmesini sağladık. Yine Semizkumlar’da Kalfa Caddesi ile Kadıköy-Akören arasındaki 11 kilometrelik yolun asfaltlanmasını gerçekleştirdik. Mübadele Müze evimizi açtık. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve Tarihi Kısa Köprüyü yeniden ihya ettik. Hünkârı Şerif Caminin, tarihi sarnıcın ve 22 tarihi çeşmenin restorasyonuna başladık. Afetle mücadelede alınması gereken tedbirler noktasında, 175.000 kişiye afet bilinci eğitim vererek Türkiye’de büyükşehir belediyeleri dâhil en fazla eğitim veren belediye olduk. 2.100 destek AFAD gönüllüsünü hazır hale getirdik. AFAD iş birliğiyle 7.000 bin konteyner ve 90.000 çadırın depolandığı lojistik merkezi kurduk. Afet İletişim Merkezi projesine başladık. Şimdi de Sayın Bakanımızın takdirleriyle Afet Eğitim Merkezini hayata geçiriyoruz. Daha birçok hizmeti bakanlığımız ve valiliğimiz himayelerinde Silivrili hemşehrilerimizle buluşturduk. Bundan sonra da buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜL: “SİLİVRİ’NİN MESELELERİ TEK BİR BİNADA ÇÖZÜLECEK”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’nın valiliği döneminde başlayan hükümet konağımız, en zor şartlarda ödenek temin edilerek bugün hizmete sunuldu. Nüfus hizmetleri, tapu hizmetleri ve sosyal hizmetler başta olmak üzere Silivri'nin bütün meseleleri tek bir binada çözülecek. Katılımlarından, katkılarından, ilçemize ve şehrimize sağladığı desteklerden dolayı Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederim. Başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere, bu binanın Silivri’mize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

ADAN: “DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE YAKIŞAN BİNAYA KAVUŞMANIN ONURU YAŞIYORUZ”

Vali Gül’ün ardından bir konuşma yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, “Öncelikle Tunceli’den Ağrı’ya, Edirne’den Kars’a, Yozgat'tan Trabzon'a kısacası 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını anasından doğmuş gibi kardeş kabul eden, hırsızın ve bölücünün nefesini kesen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, çok değerli İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’umuzun güvenliğini sağlamakta büyük mücadele veren değerli İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Silivri'nin evladı, bir yıldız gibi parlayan ve Silivri’yi yıldız gibi parlatan değerli Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizler önce Allah sonra devlet diyen bir milletin evlatlarıyız. Devletimize ve milletimize yakışan güzel bir kaymakamlık binasına kavuşmanın da onurunu yaşıyoruz. Bu güzel toplantının milletimizin birliğine ve devletimizin yüceliğine vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

YERLİKAYA: “SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI MİLLETİN EVİDİR”

Adan’ın ardından bir konuşmaya yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Silivri Kaymakamlığı artık milletin evidir. Biz Silivri Kaymakamlığının açılışını yapmayla ilgili arkadaşlarımızla istişare ederken, ‘Backdrop yapacağız, şöyle yapacağız’ dediler. Bunların hiçbirini istemiyoruz dedik. Valimizin, Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın iş birliğiyle Silivri’ye öyle bir bina yapıldı ki; bu binanın kapısının önünden daha iyi bir açılış yeri bulamayız. Burası milletin kapısı oldu. Devletimizin ve hükümetimizin Silivri'deki işlerinin görüldüğü bu kapı artık Silivrililerin yeni evidir. Hayırlı uğur olsun. Silivri yönetim bakımından çok şanslı bir ilçemizdir. Cumhur İttifakı adayımız Volkan Yılmaz’ı 2019’dan beri durdurabilene aşk olsun. Volkan Yılmaz Silivri’nin kaçak yapılaşmasına müsaade etmeyen bir yiğittir. Okullarda yapılan hizmetlerde başkanımızla beraberiz. Başkanımızın okullardaki ıslak zeminlerle ilgili yaptığı bir hizmet var ki bu proje Türkiye'ye örnek oldu. Belediye demek beşikten mezara kadar yaşama ait ortak ihtiyacımızın karşılanması demektir. Başkanımız hayata geçirdiği projelerle Silivri’deki tüm ihtiyaçları karşılaşmıştır. Bu hizmetin açılış töreninde bizlerle birlikte olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni kaymakamlık binamızın Silivri’mize ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlçe Müftüsü İsa Sağlam tarafından dua yaptırılmasının ardından protokol üyeleri açılış için kurdele kesimini gerçekleştirdi.