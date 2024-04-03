İçişleri Yerlikaya'dan kazada şehit olan asker için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'in Tarsus ilçesinden Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü sevki esnasında gerçekleşen kazada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Yerlikaya'dan kazada şehit olan asker için taziye mesajı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’in Tarsus ilçesinden Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü sevki esnasında gerçekleşen kazada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu’nun şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin/Tarsus ilçesinden Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü sevki esnasında gerçekleşen kaza sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu yaralanmış, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun” ifadelerine yer verdi.

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