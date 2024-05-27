İflas ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı

Bursa’da kuyumculuk yapan Özcan Okur, 17 yıl önce iflas etmesinin ardından evsiz kaldı. Ailesi tarafından terk edilen Okur, sağlık sorunları nedeniyle görme kabiliyetini de kaybetti. Okur, şimdi arkadaşının kıraathanedesinde konaklıyor

Bursa’da uzun yıllar kuyumculuk yaparak geçinen 60 yaşındaki Özcan Okur, 17 yıl önce iflas ederek evsiz kaldı. Eşi ve çocukları tarafından da terk edilen Okur birçok sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldı. Böbrek rahatsızlığı geçiren 4 çocuk babası Okur, daha sonra görme kabiliyetini de kaybetti. Bahar Mahallesi’nde arkadaşının kıraathanesinde konaklayan ve görme engeli nedeniyle hiçbir iş yapamayan Okur, ameliyat olması için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.