İhlas Koleji yeni şampiyonlarını arıyor

İhlas Koleji tarafından her yıl yapılan İhlas’a Geçiş Sınavı (İGS) bu yıl 10 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek.

İhlas’a Geçiş Sınavı, İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınavda 4. ve 8. sınıflar saat 10.00’da, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ise saat 13.00’da sınav için hazır olacaklar. Sınavda başarılı olan öğrenciler yüzde 10 ila yüzde 100 arasında indirim imkânı kazanacak.

Yeltekin; “İhlas Kolejinin olduğu yerde başarı var.”

İhlas’a Geçiş Sınavı öncesi öğrencilere başarılar dileyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İGS’de başarılı olan öğrencileri yüzde 100’e varan indirimlerle ödüllendireceklerini vurguladı.

İhlas Kolejinin olduğu her platformda başarının da olduğunu ifade eden Yeltekin, “ Akademik başarılarımızın yanı sıra elde ettiğimiz sosyal, sportif ve yabancı dil başarılarımız bizleri gururlandırıyor. Hafta sonu gerçekleştireceğimiz İGS ile de bizlere katılacak öğrencilere kapılarımızı sonuna kadar açacağız. Onların varlığıyla daha büyük başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.