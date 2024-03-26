İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İhlas Medya Grubu’nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu’nun Ankara bürosu çalışanları için her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı bu yıl da gerçekleşti. Ankara’nın gözde restoranlarından Masabaşı Kebapçısı’nda düzenlenen iftara, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül ve 3 kurumun çalışanları katıldı.

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