İki kaza yan yana: 8 araç kazaya karıştı, 19 yaralı

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Yaklaşık 50 metre arayla 2 farklı servis aracı da kaza yaptı 19 kişi yaralandı.

İki kaza yan yana: 8 araç kazaya karıştı, 19 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Yaklaşık 50 metre arayla 2 farklı servis aracı da kaza yaptı 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz - Çorlu istikameti otoban çıkışında sabah servis araçlarının yoğun olduğu saatte servis araçları zincirleme kazaya karıştı.

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6 aracın zincirleme kaza yaptığı mevkide bazı araçlar bariyerleri aşarak yolun kenarına çıktı. Zincirleme kaza ile 2 servis aracının karıştığı kazanın arasında 50 metre civarı mesafe olduğu görüldü.

19 yaralının olduğu olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Servis yolcuları yol kenarlarında olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Öte yandan ulaşım kısa süreliğine durdu.