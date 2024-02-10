İki kurum yeni iş birliklerini değerlendirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram bir araya geldi.

İki kurum yeni iş birliklerini değerlendirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Sabri Bayram’ı ziyarette bulunarak iki kurum arasındaki mevcut iş birlikleri ve gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Bilecik’in ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişleri yapıldı.

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