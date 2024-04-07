İklim değişikliğine yönelik yeni yol haritaları devreye giriyor

İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir aşamaya daha geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, enerji, sanayi, ulaştırma, atık, su, afet, sağlık ve tarım gibi birçok sektörü ilgilendiren yeni yol haritasını hazırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadelede 6 yıllık stratejilerini belirledi. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından ‘2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı’ ile ‘İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlandı. Hazırlanan eylem planları ile enerjiden ulaştırmaya, tarımdan sanayiye birçok alanda önemli adımlar planlanıyor.

“Politikalarımızı adım adım belirliyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hazırlanan yeni strateji ve eylem planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim değişikliği, bugünün dünyasında karşılaştığımız en büyük çevresel tehditlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu evrensel sorun, sadece bireyleri, ülkeleri değil, dünyamızı olumsuz etkiliyor. Güncel çalışmalar, sanayi öncesi döneme göre küresel sıcaklık artışının 2023 yılında 1,45 dereceye ulaştığını ortaya koyuyor. Diğer taraftan bu kritik noktada, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kararlı bir duruş sergiliyoruz. Politikalarımızı adım adım belirliyor ve kararlılıkla ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İklim değişikliği ile mücadelede kararlılığımızı ortaya koyduk”

Bakan Özhaseki açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İklim değişikliği ile etkin mücadele edilebilmesi için ülkemiz, 2021 yılında Paris Anlaşması’na taraf oldu ve 2053 yılına yönelik ‘Net Sıfır Emisyon’ hedefini açıkladık. Bu gelişmelerin akabinde Türkiye, 2015 yılında Birleşmiş Milletlere sunduğu Niyet Edilmiş Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) güncelledi ve referans senaryoya göre yüzde 21 olan emisyon azaltım hedefini, yüzde 41’e çıkardı. Bu gelişmeler, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelede kararlılığını ortaya koyuyor.”

“Tüm paydaşlarımız planlara katkı verdi”

Stratejilerin; 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Ulusal Katkı Beyanı’nın dikkate alınarak hazırlandığını belirten Bakan Özhaseki, “Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki iklim değişikliğiyle kapsamında yürütülecek faaliyetleri tasarlamak amacıyla yeni bir iklim değişikliği stratejisi ve eylem planının hazırlanmasına karar verdik. Bu çerçevede, İklim Değişikliği Başkanlığımız koordinasyonunda, kamu, özel sektör, akademi ve STK’lardan oluşan paydaşlarımızın katkılarıyla planları hazırladık” değerlendirmesini yaptı.

“Oluşturulan planlar bilimsel temellere dayanıyor”

Bakan Mehmet Özhaseki, oluşturulan planların bilimsel temellere dayandığını ve kurumsal politikaları, uzman görüşleri, sera gazı azaltımı noktasındaki ihtiyaçları bir araya getirerek kapsamlı bir yaklaşım sunduğunu vurguladı. Bakan Özhaseki, “Emisyon azaltımına yönelik Strateji ve Eylem Planımız, enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ile ’Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık’ (AKAKDO) sektörleri ile karbon fiyatlandırma mekanizmaları ve adil geçiş konularında 49 strateji ve 260 eylemi içeriyor. Bu strateji ve eylem planı, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülmeli, kamu, özel sektör, sivil toplum ve bireyler arasında güçlü iş birliği ile uygulanmalı. Bu belge ile iklim değişikliğiyle mücadelede ortak vizyon etrafında birleşmeyi, sürdürülebilir bir geleceği beraber inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Eylem planımızı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırladık”

Son 174 yıllık gözlem verilerine göre, 2023 yılının kaydedilen en sıcak yıl olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Uyum alanına ilişkin olan diğer önemli strateji ve eylem planımızı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırladık. Bu kapsamda öncelikle gelecek dönemde öngörülen iklim tehlikelerini ülkemiz özelinde analiz ettik, her bir sektörümüz için etkilenebilirlik ve risk analizleri yaptık” ifadelerini kullandı.

“Şehirlerimizi, iklim değişikliğine karşı dirençli hale getireceğiz”

Bakan Mehmet Özhaseki, “40 strateji ve 129 eylemin belirlendiği uyum planı ile tarım ve gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, su kaynakları yönetimi, turizm, sanayi, sosyal kalkınma, halk sağlığı, ulaşım ve iletişim, enerji konularına yönelik 2030 yılına kadar neler yapılacağına karar verilerek her eylemden sorumlu kurum ve kuruluşlar belirlendi. Hazırladığımız strateji ve planlarla, şehirlerimizi, ekonomimizi iklim değişikliğine karşı dirençli hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.