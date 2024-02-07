İl jandarma Komutanlığı kadına şiddete dur diyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Vezirhan beldesinde ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosu ile tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Şiddetin sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda psikolojik olarak uygulandığını belirten jandarma ekipleri vatandaşların telefonuna ‘KADES’ uygulaması yükledi. Kades uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, kişinin şiddetle karşılaştığı anda bir tuşa basmanın yeterli olduğunu belirtti.