İl Sağlık Müdürü Öğütlü gizli kahramanların gününü kutladı

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, performans grafiğiyle dikkat çeken Adapazarı 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret ederek, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri günü kutladı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü nedeniyle Adapazarı 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli personeli ziyaret etti. Gece gündüz demeden, her türlü şartlarda hastalara uluşmak için canla başla çalışan acil sağlık hizmetleri personelinin günü kutlayan Öğütlü, “112 Acil Sağlık Hizmeti çok önemli bir hizmet. Bu hizmeti yerine getiren personelimiz birçok hastanın hayatta kalmasına yardımcı olan gizli kahramanlardır. Hastaların olası durumlarda hayatla ölüm arasında mücadelesine anında destek veren acil hizmetler personelimizi özverili çalışmaları nedeniyle kutluyorum. 112 personelimizin görev yaparken yaşadığı birçok sıkıntı oluyor. Görevlerine duydukları bağlılık, inanç ve azimle bu zorlukların üstesinden geliyorlar. Tüm personelimizin olduğu gibi her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu.

Ziyarette Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ezen, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Seyit Yiğit, Başhekim Yardımcısı Ömer Faruk Kızılçay’da hazır bulundu.