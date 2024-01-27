İLBANK eliyle 2023 yılında yerel yönetimlere 27.4 milyar lira destek aktarıldı

Yerel yönetimlere ihtiyaç duydukları yatırım projeleri için destek sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), 2023 yılında il özel idare ve belediyelere toplam 27.4 milyar TL finansman desteği sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İller Bankası, il özel idarelerinin ve belediyelerin finansman ihtiyacını karşılayarak, onlara önemli ölçüde destek sunuyor. Bu kapsamda İLBANK, 2023 yılında toplam 27.4 milyar TL finansmanla yerel yönetimlere destek sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılına yakışır şehircilik vizyonu ile gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bir taraftan güvenli ve çevre dostu yapılar inşa ederken diğer taraftan da şehirlerin altyapısını İLBANK eliyle yenileyerek güçlendirdiklerini belirten Bakan Özhaseki, “Geleneksel içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımları ile sınırlı kalmayıp, yeni nesil iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre projelerini de hayata geçiriyoruz. Özellikle afetlerde zarar görmüş olan altyapı sistemlerini de bir an önce yenilemek için büyük bir gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Finansman desteğinde aslan payı altyapının

İLBANK, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve arıtma faaliyetlerini içeren altyapı yatırımları için sunduğu kredilerin yanı sıra banka, Bakanlık hibeleri ile uluslararası kaynaklardan elde ettiği fonlarla birlikte toplamda 16,279 milyar TL finansmanı yerel yönetimlere aktardı.

Yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları için de yerel yönetimlere yaklaşık 4,892 milyar TL finansman desteği sağlayan İLBANK’ın, sadece altyapılar için sağlamış olduğu toplam finansman desteği 21 milyar TL’yi aştı.

İLBANK, park, meydan, sosyal tesis, bina, kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarını içine alan üstyapı çalışmaları için de yerel yönetimlere toplam 3,058 milyar TL destek sundu.

Türkiye’deki rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının yaygınlaşmasına katkı sağladı

İLBANK; yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu iş makinesi, araç-gereç ve malzeme alımları için toplam 1,591 milyar TL’yi yerel yönetimlere aktarırken; yenilenebilir enerji alanında sunduğu 259 milyon TL’lik destekle, Türkiye’deki rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının yaygınlaşmasına katkı sağladı. Tüm bu desteklerin yanı sıra İLBANK; yerel yönetimlerin imar, harita, altyapı etüt projeleri, içme suyu sondaj ve proje çalışmaları için 208 milyon TL katkı sağladı.

Akıllı şehir uygulamalarını hızlandıracak finansmanı da yerel yönetimlere sunan İLBANK; nakit kredi desteklerini de barındıran 1,128 milyar TL’lik diğer kalemlerle beraber 27,4 milyar TL finansmanla yerel yönetimlere destek sağladı.

İçme suyundan çevre düzenlemesine kadar birçok alanda kredi seçeneği sunuluyor

İLBANK; içme suyu, kanalizasyon, atık, arıtma, yol, çevre düzenlemesi, hizmet binası, araç-gereç, malzeme ve kamulaştırma gibi 10’u aşkın kalemdeki iş türü için yerel yönetimlere kredi imkanı sunuyor. Ayrıca İLBANK, afetten zarar gören 15 şehirde de içme suyundan kanalizasyona, imardan çevre çalışmalarına kadar birçok alanda da çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.