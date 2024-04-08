İlçe mezarlığı temizlendi

Pazaryeri Belediyesi, İlçe Mezarlığını bayram ve arife günü yapılacak kabir ziyaretlerine hazır hale getirildi. Belediye personeli tarafından mezarlık genelinde dal temizliği, yol süpürme, düzenleme ve genel temizlik çalışmaları yapıldı. Mezarlık bayram öncesi temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu.

İlçe mezarlığı temizlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Pazaryeri Belediyesi, İlçe Mezarlığını bayram ve arife günü yapılacak kabir ziyaretlerine hazır hale getirildi. Belediye personeli tarafından mezarlık genelinde dal temizliği, yol süpürme, düzenleme ve genel temizlik çalışmaları yapıldı. Mezarlık bayram öncesi temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu.

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