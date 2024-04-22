İlçemiz okullarındaki yönetici atamaları yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçlarını 17 Nisan 2024 tarihinde açıkladı.

2024 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında, ilimize bağlı müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme süreci tamamlandı.

İlçemiz okul yöneticilerinden bir kısmı yine aynı okullarda görevlerine devam ederken bir kısmı da sürelerinin dolması sebebiyle okul değiştirdi. Müdür ve Müdür Yardımcısı atama sonuçları şu şekilde;

*Adil Kınalı Gazi İlkokulu'na Müdür Yardımcısı

*Ahmet Aksünger, Silivri Anadolu Lisesi'ne Müdür

*Ali Volkan Nizamoğlu, Silivri Mesleki Eğitim Merkezi'ne Müdür

*Birol Çetin, Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe'ye Müdür

*Bilal Habeşi Erol, Gümüşyaka Ortaokulu'na Müdür

*Doğan Hayta, Fenerköy İlkokulu'na Müdür

*Cihan Öndül, Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Müdür Yardımcısı

*Burçin Gördük, Silivri Halk Eğitimi Merkezi'ne Müdür Yardımcısı

*İrfan Şenkal, Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Müdür

*Erdem Taşçı, Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Müdür Yardımcısı

*Erdal Güllü, Silivri Fatih İlkokulu'na Müdür

*Gökçe Özdemir, Ertuğrul Gazi Ortaokulu'na Müdür Yardımcısı

*Hayri Aksoy, İrfan Sırdaş Aile Eğitim Vakfı İlkokulu'na Müdür Yardımcısı

*Harun Karasu, Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'na Müdür Yardımcısı

*Mehmet Esen, Gazitepe İlkokulu'na Müdür Yardımcısı

*Mustafa Erdi Kahya, Sayalar İlkokulu'na Müdür Yardımcısı

*Mustafa Elibol, Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu'na Müdür

*Ömür Yaşar Köse, Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Müdür Yardımcısı

*Ömer Kaya, Değirmenköy Atatürk Ortaokulu'na Müdür

*Orhan Kuş, Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne Müdür Yardımcısı

*Oğuz Çora, Çayırdere Ortaokulu'na Müdür

*Nijer Yonca Sarıkaya, 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na Müdür

*Nesrin Cambazoğlu, Çeltik İlkokulu'na Müdür

*Nermin Ciğerci, Atatürk Anadolu Lisesi'ne Müdür Yardımcısı

*Öznur Aslan, Değirmenköy Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne Müdür Yardımcısı

*Özkan Budak, Gazitepe Ortaokulu'na Müdür Yardımcısı

*Serdar Ahıskalı, Nurullah Baldöktü İlkokulu'na Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Kaynak: Hürhaber/Renginar SALİ