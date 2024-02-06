İmamoğlu ve Balcıoğlu Depremzedelerle Buluştu

Ziyarette, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı Adayı Bora Balcıoğlu ve Eşi Sena Balcıoğlu, Hatay CHP Milletvekilleri ve CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı'da katıldı.

Antakya Geçici Barınma Alanında Anlamlı Buluşma

Bora Balcıoğlu Ekrem İmamoğlu'yla birlikte, 201'i konut ve 21'i ticari birim olmak üzere toplam 222 birimden oluşan 'KİPTAŞ Antakya Geçici Barınma Alanında' yaşamlarını sürdüren depremzedelerle buluştu. Depremzedelerin evlerine konuk olan İmamoğlu ve Balcıoğlu, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve moral verdi.

Depremzede Çocuklarla Renkli Buluşma

Ziyaretleri sırasında, İBB, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF arasında imzalanan protokol kapsamında açılan kreş de unutulmadı. İmamoğlu ve Balcıoğlu, kreşi ziyaret ederek buradaki depremzede miniklerle renkli ve umut dolu sohbetler gerçekleştirdi. Bu ziyaret, depremden etkilenen çocukların yüzlerinde tebessümler yaratmayı başardı.